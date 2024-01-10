الجائزة تؤكد ريادة البنك الوطني محلياً وإقليمياً في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة

البنك يجني ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية بهدف تقديم خدمات عالية الجودة



توج بنك الكويت الوطني وللعام الثاني عشر على التوالي بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت للعام 2024، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.



وتضمنت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف عدة عوامل، من بينها: حجم المعاملات والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة. كما أخذت جلوبل فاينانس في اعتبارها آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.



وقالت المجلة إن البنوك الفائزة استثمرت وبقوة في سبيل زيادة نطاق خدمات العملات الأجنبية التي تقدمها، بالإضافة إلى توفيرها أدوات العملات الأجنبية المبتكرة لمساعدة عملائها على التغلب على الرياح المعاكسة التي يفرضها الاقتصاد العالمي.



وقامت مجلة جلوبل فاينانس بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة ضمن الاستبيان الرابع والعشرين على مستوى 87 دولة وسبع مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة أفضل مزودي أبحاث وتحليلات أسواق الصرف وتقنية تداول العملات الأجنبية.



ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفيره خدمات أسواق الصرف الأجنبي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل J.P. Morgan وBBVA وSociété Générale وUBS.



ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا جديدا على ريادة البنك محليا وإقليميا في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه، حيث يجني «الوطني» ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، وذلك إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية والتي تعد أفضل الكفاءات المصرفية.



كما تعد الجائزة شهادة على امتلاك البنك فريقا متفانيا يعمل بلا كلل لضمان حصول عملائه على الأسعار الأكثر تنافسية وتقديم خدمة عملاء مميزة وحلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم الفردية.



والجدير بالذكر أن مجلة جلوبل فاينانس العالمية التي أسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.



وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على اثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.