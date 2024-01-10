

تجاوز سعر «بيتكوين» 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وسط ترجيحات بأن الجهات التنظيمية الأميركية على استعداد للموافقة على إصدار الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في الأصول الرقمية لأول مرة.



وتقدمت شركات «بلاك روك» و«آرك» والعديد من جهات الإصدار المحتملة الأخرى للصناديق المتداولة في البورصة، بملفات معدلة في وقت سابق من يوم الإثنين الماضي، فيما اعتبره المحللون بمنزلة دفعة أخيرة لطرح هذه المنتجات الاستثمارية بعد أكثر من عقد من تقديم أول طلب بهذا الخصوص.



وارتفع سعر العملة الرقمية بما يصل إلى 6.2% ليصل إلى 47007 دولارات، وهي أكبر زيادة في يوم منذ 15 نوفمبر الماضي، حيث كانت بيتكوين قد سجلت زيادة بنسبة 160% على مدار العام الماضي، وسط توقعات بأن تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية موافقتها على الطلبات، حيث تواصل ارتفاعها نحو مستويات لم تسجل سابقا قبل انهيار العملات المشفرة في النصف الثاني من 2022، كانت «بيتكوين» قد بلغت أعلى مستوياتها التاريخية عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.



وكانت شركات «فيديليتي» و«إنفسكو» و«غالاكسي ديجيتال» و«ويزدم تري» وعدد من الشركات الأخرى التي تقدمت بطلبات «S-1» المعدلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وستتخذ الهيئة التنظيمية قرارها في 10 يناير بشأن طلب واحد على الأقل، حيث سادت تكهنات بين عدد من المطلعين على أوساط العملات المشفرة تفيد بأن الهيئة ستعلن في هذا التاريخ عن عدد كبير من القرارات في وقت واحد.



وأصدر رئيس الهيئة، غاري غينسلر، تحذيرا الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حول المخاطر التي غالبا ما تترتب على الاستثمار في العملات المشفرة.



من جانبه، قال تيونغ هنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار بالعملات المشفرة «ساتوري ريسيرش»: «تم تسييل مراكز شراء عملات مشفرة بمليارات الدولارات في الأسبوع الماضي، عندما أشار تقرير أحد المحللين إلى أن الهيئة لن تمنح موافقتها هذا الأسبوع.



وتشير تقديرات التقارير المتفائلة، من مؤسسات أمثال بنك ستاندرد تشارترد، إلى تدفقات تتراوح بين 50 مليار و100 مليار دولار تدخل إلى صندوق بيتكوين المتداول في البورصة هذا العام ما يزيد من حدة الارتفاع». وكانت العملات المشفرة الأخرى الأصغر حجما هي الأكثر ارتفاعا، حيث صعد سعر «إيثريوم» بنحو 3.8%، وارتفعت أسعار كل من «كاردانو»، وعملة «سول» التي تصدرها «سولانا»، و«بولكادوت»، بنسب تراوحت بين 7% و9%. تمثل «بيتكوين» ما يزيد قليلا على نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة قيمتها 1.7 تريليون دولار.



وغالبا ما تفوقت أسهم ما يسمى بشركات العملات المشفرة من حيث الصعود. فقد ارتفعت أسهم «كوين بيس غلوبال»، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، بنحو 2.3%، في حين قفزت أسهم شركتي تعدين العملات المشفرة «بيتكوين ماراثون ديجيتال» و«رايوت بلاتفورمز» بأكثر من 7%. وانخفض سهم «مايكروستراتيجي»، شركة إنتاج البرمجيات التي كانت بمنزلة وكيل للعديد من مستثمري الأسهم الذين يريدون الانكشاف على «بيتكوين»، بنحو 1.2%.