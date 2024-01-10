

محمد الجلاهمة



كُلف رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء بالبحث عن شخص مجهول كان يستقل مركبة رباعية أميركية سوداء اللون على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة حملت تصنيف جنايات، فيما أكد المبلغ عدم معرفته بالمتهم، وزود رجال الأمن بكل بيانات المدعى عليه بما في ذلك لوحة المركبة التي كان المدعى عليه يستقلها.



وحول تفاصيل القضية، ذكر مصدر امني ان مقيما في البلاد بصورة غير قانونية تقدم إلى مخفر الجهراء وقدم في القضية التي حملت رقم 1/242 جنايات تقريرين طبيين، الأول يخصه بشأن كسر بالمشطية الخامسة والثاني لشقيقه تضمن كسرا في عظمة الفخذ اليمنى. وأضاف المبلغ ان الإصابات التي لحقت به وشقيقه حدثت من قبل مجهول على متن رباعية، وأن المتهم قام بدهسه وضرب شقيقه، مشيرا إلى أن شقيقه يتواجد في مستشفى الجهراء جناح 13.



وحول اسباب ما صدر عن المدعى عليه، قال المبلغ انه رصد دوران مركبة حول مخيم له بالصبية وتحديدا على مقربة من «الخويسيات»،



وحينما طلب من قائد السيارة الانصراف رفض وثار وقام بدهسه وحينما تدخل شقيقه لإنقاذه قام بضربه ودهسه.