

مبارك التنيب



كلف رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي بضبط وإحضار وافد من مواليد 1970 للتحقيق معه في اتهامه بالنصب على مواطن بمبلغ 10 آلاف دينار. وجاءت أوامر الضبط والإحضار عقب قيام المتهم بإغلاق هاتفه النقال وتغيير عنوان سكنه.



وفي التفاصيل، تقدم مواطن من مواليد 1992 إلى مخفر شرطة ميدان حولي، مشيرا إلى انه تعرف على وافد أوهمه بجلب مواد وبضائع تموينية من موطن المدعى عليه، وأن الأرباح تتجاوز الـ 50%.



وأضاف: أقنعني المتهم بالربح الكبير، وهو ما دعاني إلى تسليمه مبلغ 10 آلاف دينار في أحد المقاهي بحولي، وقام المتهم بالتوقيع على ايصال امانة.



وأردف بالقول: مرت 4 أشهر على الواقعة رغم أن الاتفاق الشفهي تضمن أن الربح سيكون خلال 45 يوما كحد أقصى، وحينما حاولت الاتصال بالوافد طلب أكثر من مهلة، ومؤخرا أغلق هاتفه، وقد توجهت الى محل إقامته وإذا بالحارس يبلغني أن الوافد غادر الشقة، وذهب إلى مكان لا يعلمه.



هذا، وسجلت قضية بعنوان «خيانة أمانة» برقم 6 /2024 جنح.