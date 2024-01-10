

منصور السلطان ـ مبارك التنيب



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس شخصا في العقد الثالث من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة سعد العبدالله وبحوزته 12 كيسا به مادة الشبو المخدرة وأدوات للتعاطي. وأفاد مصدر بأنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس في منطقة سعد العبدالله تم الاشتباه في سيارة متوقفة في مواقف جمعية تعاونية والإضاءة الداخلية في وضع تشغيل، وبعد التوجه لها اتضح أن قائدها يتعاطى المواد المخدرة، وخلال الاستعلام عنه تبين أنه في العقد الثالث من عمره، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 كيس «شبو» جاهزا للتعاطي وللبيع بالإضافة إلى أدوات خاصة للتعاطي.



من جهة أخرى، قادت حملة أمنية أقامها رجال أمن الجهراء في بر رحية إلى ضبط مواطن ومقيم في البلاد بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على حشيش وسجائر بها مخدر الحشيش وحبوب مخدرة، فيما اعترف الموقوفان بأن ما ضبط بحوزتهما بقصد التعاطي دون الاتجار على حسب زعمهما، فيما أكد المصدر أن جميع المحالين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يخضعون للتحقيقات لتحديد حقيقة اتجارهم في المواد المخدرة ومصدر هذه المخدرات.