

عبدالله قنيص



بتوجيه من وكيل النائب العام جرى إدراج اسم وافد على قوائم المطلوب القبض عليهم لاتهامه بسرقة 7 هواتف آيفون 13 بروماكس من داخل مؤسسة بالجهراء، وسجلت قضية تحت رقم 3/2024.



وكان مدير مؤسسة متخصصة في بيع الهواتف النقالة ومقرها مجمع بالجهراء قال انه تم اكتشاف سرقة الهواتف واختفاء وافد يعمل هناك، لافتا الى ان المسروقات تقدر قيمتها بأكثر من 2000 دينار.



وقال ان مسؤولي الشركة حاولوا التواصل مع المتهم ولكنه أغلق هاتفه النقال، معربا عن خشيته ان يقوم الجاني بالهرب الى موطنه، وقدم المبلغ مقطعا التقطته كاميرات المراقبة للمتهم وهو يقوم بسرقة الهواتف الذكية.



من جهة أخرى، وجه محقق مخفر شرطة الجهراء بمراجعة كاميرات مراقبة مركز تسوق للوقوف على هوية مجهول سرق راوتر من داخلها، وبحسب مصدر أمني فإن وافدا بصفته وكيل المركز تقدم إلى مخفر الجهراء وأبلغ عن اكتشاف سرقة راوتر من داخل المركز رافضا اتهام أحد وسجلت قضية سرقة وبتصنيف جنح.



كما تقدم وافد ببلاغ في مخفر شرطة الجهراء متهما شخصا مجهولا بالتسلل إلى منزله خلال نومه وسرقة 800 دينار وسجلت قضية سرقة وأحيلت القضية إلى المباحث.