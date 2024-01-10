

مبارك الخالدي



وسط ظروف صعبة تصدرها بيان نادي القادسية المعلن أمس والمتضمن اعتذاره عن عدم السماح للاعبيه بالالتحاق بوفدي منتخبنا الوطني الأول ومنتخبنا الأولمبي في المرحلة الراهنة، إضافة إلى غيابات لأسباب متنوعة لعدد من اللاعبين الأساسيين، يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى حصصه التدريبية في معسكره المقام بالقاهرة، والتي وصلها امس ضمن البرنامج المعد لمواجهة منتخب قطر في 12 و26 من مارس المقبل في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.



ومن المقرر أن يلعب الأزرق في القاهرة مباراتين وديتين أمام منتخب ليبيا 12 الجاري ثم أوغندا في 19 منه.



أما منتخبنا الوطني الأولمبي «تحت 23» فيبدأ تدريباته اليوم في معسكر تايلند التي وصلها في وقت متأخر من مساء أمس ضمن البرنامج المعد له لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر أبريل المقبل، حيث يلعب الأزرق في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات أوزبكستان وفيتنام وماليزيا.



وفي جانب متصل، أوضح اتحاد كرة القدم في بيان رسمي مساء أول من امس قائمة اللاعبين الغائبين عن قائمتي الأزرق والأولمبي الذين لم يلتحقوا بمعسكري القاهرة وتايلند. وأوضح البيان أسباب غياب الأسماء المعلنة، وقد تفاوتت بين الإصابات وإعادة التأهيل والظروف الشخصية، ما يشير إلى أن الخطط المعدة لتحقيق الاستفادة الفنية من المعسكرين ربما لا يكتب لها النجاح المنتظر، الأمر الذي يقلل من المكتسبات المرجوة في هذه المرحلة الخاصة بالإعداد.



وقد تضمنت قائمة الغيابات الحارس الدولي سليمان عبدالغفور وحمد حربي لظروف خاصة، وخالد ابراهيم وسلطان العنزي ومحمد دحام وسلمان العوضي وعبدالله عمار وعبدالعزيز ناجي وبدر طارق وعبدالعزيز وادي ومهدي دشتي للإصابة، ورضا هاني لإعادة التأهيل. وفي الاولمبي تضمنت قائمة الاعتذارات الحارس ضاري العتيبي للإصابة، ومحسن فلاح للتأهيل.



وفي جانب آخر، أعلن نادي القادسية في كتاب رسمي وجهه الى اتحاد كرة القدم أمس اعتذاره عن عدم التحاق لاعبيه مع المنتخبين الأول والأولمبي في المرحلة الراهنة استنادا إلى «المادة 9 من لائحة اللاعبين المحترفين وأوضاع اللاعبين»، مشيرا إلى حاجته للاعبين في الوقت الراهن استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، ولكون الاستدعاء خارج الأيام النافذة الرسمية لـ «فيفا دي».



إلى ذلك، ستتضح الصورة اليوم بشكل كبير بشأن حاجة المدرب بينتو لضم لاعبين جدد بدلا من خماسي القادسية الذين رفض «الأصفر» انضمامهم إلى الأزرق أو الاكتفاء بقائمة تضم 18 لاعبا بسبب تواجد عدد من اللاعبين مع المنتخب الأولمبي في تايلند فيما تعذر انضمام ١٤ لاعبا لظروف مختلفة.