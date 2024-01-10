

هادي العنزي



ختم السالمية الجولة الـ 14 لدوري زين الممتاز بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز صعب وثمين على الجهراء 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، ليرفع السالمية رصيده إلى 20 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق بنقطتين في المركز العاشر والأخير.



بدأ السالمية مهاجما منذ بداية الشوط الأول، بغية مفاجأة الجهراء بهدف مبكر، يعزز حظوظه بالخروج فائزا في نهاية المباراة، فيما اعتمد «الجهراوية» على الهجمات المرتدة السريعة، وكاد إيساكا تسجيل هدف السبق للسماوي، لكن محاولته تصدى لها الحارس نايف العازمي ببراعة (20)، وجاء «أبناء القصر الأحمر» سريعا بهجمة متقنة أرسلها سلمان الظفيري إلى مهند المحاميد الذي أرسلها «على الطاير» على يسار حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي (29)، ليخرج الجهراء متقدما بهدف في نهاية الشوط الأول.



سعى مدرب السالمية د. محمد المشعان لزيادة الكثافة الهجمومية بإشراك فواز عايض بدلا من عذبي شهاب مع بداية الشوط الثاني، فيما واصل عبدالله الشلاحي نهجه التكتيكي معتمدا على الانطلاقات السريعة للاعبي الجهراء، ليتواصل السجال بين الفريقين، بين هجوم ضاغط متواصل للسالمية، واستبسال دفاعي من الجهراء، حاول المدافع البرازيلي أليكس ليما التسجيل برأسية مباغتة، لكن حارس الجهراء تصدى لها ببراعة (74)، وبعدها بثلاث دقائق أعاد ليما المحاولة ليسجل هدف التعادل للسالمية على يسار العازمي، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن يوسف العنيزان من تسجيل هدف الفوز للسماوي (6+90).



أدار المباراة الحكم حسن الحداد، وأنذر رودريغو يوري، ونايف العازمي من الجهراء، ومعاذ العنزي من السالمية.