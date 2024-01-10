

هادي العنزي



فاجأ المحرق البحريني مستضيفه الكويت وفاز عليه 101-96 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا، منطقة الخليج، ليرفع الفريق البحريني رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع الكويت بنفس الرصيد، وبفارق النقاط لـ «العميد» في صدارة المجموعة.



وهناك عدة أسباب وراء الخسارة المفاجئة للكويت بطل النسخة الخليجية الماضية لـ «السوبرليغ»، لعل من أبرزها عدم إتقان لاعبي الكويت ما اعتادوا على إجادته دوما، وهو التصويب من خارج القوس «الثلاثيات»، بالإضافة إلى الظهور الباهت لأكثر من لاعب، وفي مقدمتهم الأميركي ماركوس جورجيوس هانت الذي اكتفى بـ 8 نقاط فقط على غير المعتاد، وربما يعزى ذلك إلى التوقف الطويل للدوري خلال الفترة الماضية، وكان الهاييتي كادي لالان أبرز لاعبي «الأبيض» بتسجيله 28 نقطة.



على الجهة الأخرى، تعامل مدرب المحرق الجديد صالح الحداد مع معطيات المباراة بأفضل طريقة ممكنة، مستفيدا من حالة عدم الاتزان التي عاشها «العميد»، حيث تمكن من الخروج متقدما 26-22 بنهاية الربع الأول، وتخلف بفارق 8 نقاط بنهاية النصف الأول من المواجهة (43-51)، لكنه تمكن بفضل الروح العالية لفريقه، والتألق اللافت لبدر ملابس الأكثر تسجيلا في المباراة بـ 34 نقطة، بالعودة في الربع الثالث معادلا النتيجة 73-73، وليسجل المحرق 28 نقطة في الربع الأخير ويخرج فائزا بنهاية المباراة.



الدوري يستأنف اليوم



إلى ذلك، يستأنف الدوري العام للدرجة الأولى مساء اليوم بمباراتين، على صالة الاتحاد، بعد توقف بسبب مشاركة الأزرق في البطولة العربية الـ 25، حيث يلتقي في الـ 5 مساء الصليبخات مع اليرموك، ويتبعها في الـ 7:30 مواجهة التضامن وكاظمة، وتبدو حظوظ الصليبخات وكاظمة الأقرب للفوز في المباراتين.