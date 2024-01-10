

انطلقت تدريبات منتخبي المبارزة للناشئين والأشبال بقيادة الجهاز الفني المكون من المدرب الوطني سعود الزامل والمدرب السنغالي بابا توريه والمدير الفني طارق مهدي، وذلك على صالة الاتحاد بالدعية بحضور 25 لاعبا ولاعبة استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين والأشبال (رجال - سيدات) والتي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 25 فبراير المقبل، يسبقها معسكر تدريبي في العاصمة الهنغارية بودابست لمدة 17 يوما.

وحضر التدريب أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي، الذي بدوره حث اللاعبين على الالتزام بالتدريبات وبذل الجهود لرفع المستوى الفني من أجل الظهور بشكل مشرف ورفع علم الكويت في المحفل الآسيوي والصعود على منصات التتويج، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لجميع لاعبي المنتخب في البطولة الآسيوية.

وثمن العوضي دور الهيئة العامة للرياضة كونها إحدى الركائز الأساسية التي تعزز الإنجازات الرياضية الكويتية في مختلف الألعاب والمنافسات محليا وخارجيا.