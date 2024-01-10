

يحيى حميدان



قررت إدارة نادي خيطان الاستغناء عن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مشاري العازمي، الذي انضم لصفوف اليرموك، وعبدالعزيز مروي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد معهما الصيف الماضي قادمين من القادسية والجهراء على التوالي.



وجاء قرار التخلي عن خدمات العازمي ومروي بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني فلورين ماتروك، الذي رأى حاجته للتغيير والبحث عن الأفضل لمصلحة «الأحمر والأسود». ودخلت إدارة خيطان في مفاوضات مع العديد من اللاعبين المحليين الموجودين في الأندية الكبيرة لاستقطاب أي منهم ممن لا يملك حظوظا وافرة للمشاركة مع ناديه وذلك لمنحه الفرصة مع الفريق في النصف الثاني من الموسم. كما تتجه النية لدى إدارة خيطان للاستغناء عن خدمات لاعب خط الوسط السنغالي مادو ماليك وتعويضه بمحترف آخر بنفس المركز خلال الشهر الجاري. وحصل لاعبو «الأحمر والأسود» على راحة من التدريبات لمدة يومين قبل العودة من جديد استعدادا للقاء السالمية في 28 الشهر الجاري ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس سمو الأمير.