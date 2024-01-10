

مبارك الخالدي



عبر المدرب المساعد لفريق الشباب مسعود فريدون عن سعادته بتحقيق الفوز على كاظمة 1-0 ضمن الجولة الـ14 من دوري زين الممتاز وهي المهمة الاولى لفريدون مع الفريق بعد تعيينه رسميا قبل اللقاء.



وقال فريدون عقب المباراة انها لحظة سعيدة ان يتزامن الفوز بعد سلسلة من الخسائر مع تعييني مساعدا للمدرب في الجهاز الفني للفريق، لافتا الى ان كاظم فريق كبير ومحترم لكننا عملنا قبل المباراة على تحفيز الجانب النفسي لدى لاعبينا لانتشال الفريق من الحالة التي يعاني منها، وهذا العامل كان له الاثر الكبير على النتيجة. وذكر فريدون اننا قررنا الاستغناء عن بعض المحترفين والتوجه لإحداث تغييرات كبيرة في صفوف اللاعبين المحترفين والمحليين للإبقاء على حظوظنا وضمان البقاء في الدوري الممتاز، وهذا ما سنعمل عليه خلال معسكر القاهرة. وفي جانب متصل، غادرت البلاد صباح امس بعثة الفريق الاول متجهة الى مصر لإقامة معسكر اعدادي خلال فترة التوقف الدولي، وذلك لإعادة تأهيل الفريق قبل استئناف النشاط المحلي.