

استمراراً لدعمها وتشجيعها للرياضييـــــن المحلييـن، قدمت شركة زين جوائزها التشجيعية للاعبين الأكثر تميزا في الجولات الماضية من دوري زين لكرة القدم بدرجتيه الممتازة والأولى، وذلك خلال الحفل الذي استضافته في مركزها للابتكار (ZINC) بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وأمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز حمادة، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وممثلي الاتحاد ومسؤولي زين.



فعلى مستوى دوري زين الممتاز، قدمت زين جائزة أفضل لاعب في الجولة بقيمة 500 دينار لكل من خالد الرشيدي لاعب القادسية عن الجولة السابعة، وبندر السلامة لاعب العربي عن الجولة الثامنة، وسلطان العنزي لاعب العربي عن الجولة التاسعة، ومحمد دحام لاعب الكويت عن الجولتين العاشرة والثالثة عشرة، وأحمد رحيل لاعب الفحيحيل عن الجولة الحادية عشرة، وبدر المطوع لاعب القادسية عن الجولة الثانية عشرة.



أما على مستوى دوري زين للدرجة الأولى، فقدمت الشركة جائزة أفضل لاعب في الجولة بقيمة 200 دينار لكل من محمد الموسوي لاعب الساحل عن الجولة السادسة، وحسين إسماعيل لاعب الساحل عن الجولة السابعة، ووليد التورة لاعب التضامن عن الجولة الثامنة، وعبدالرحمن الحسينان لاعب اليرموك عن الجولة التاسعة، وناصر الفيلكاوي لاعب اليرموك عن الجولة العاشرة.



وقبل انطلاق الموسم الحالي من الدوري، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناء عليها، وهم عبدالعزيز حمادة رئيسا للجنة، حمد العنزي، أحمد موسى، حسين حاكم وحسين المطيري.



وتؤمن زين بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية أسهم في تألق الدوري الموسم الماضي وإضافة الحماس والمتعة، ولهذا فهي تستمر في هذا الدعم هذا الموسم أيضا، بل وحرصت على إضافة فئات جديدة إليها انطلاقا من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم وتطوير الرياضة المحلية.



وتتضمن جوائز زين التشجيعية هذا الموسم: 10 آلاف دينار جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في كل جولة، و5000 دينار جائزة هداف الموسم، و5000 دينار جائزة الهداف المحلي للموسم، و5000 دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، هذا بالإضافة إلى 3000 دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و1000 دينار جائزة أفضل صورة في الموسم، هذا بالإضافة إلى 200 دينار لكل جولة جائزة أفضل لاعب في الجولة بدوري الدرجة الأولى، كما تقدم زين أيضا جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة «فانتسي دوري زين» بقيمة 10 آلاف دينار، وهي أول لعبة لكرة قدم «الفانتسي» للدوري الكويتي الممتاز، ليصبح إجمالي الجوائز التي تقدمها للاعبين والجماهير ما يفوق 60 ألف دينار وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي.