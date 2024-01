أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تجديد شراكته الإستراتيجية مع شركة سافكس بهدف إطلاق فعاليات الموسم الثاني من البطولة الرياضية الاحترافية «KIB / The Stadium»، والتي ستقام بين 26 يناير الجاري و17 فبراير المقبل على شاطئ المارينا، علما أن مساحتها هذا العام أكبر بنحو أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، وسيتم تخصيصها هذه المرة للفروسية، حيث تتنافس خلالها فرق محلية ودولية متنوعة.



وجاء هذا الإعلان عن الحدث السنوي الضخم خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، والمدير التنفيذي لشركة سافكس المنظمة للفعالية، أحمد الماجد، إلى جانب المدير في إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي، مروة معرفي.



وفي تعقيبه على رعاية البنك البطولة، قال المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: «لطالما كان KIB في مقدمة داعمي القطاع الرياضي والرياضات المختلفة في الكويت، لكننا هذا العام سنركز بشكل خاص على رياضة قفز الحواجز عبر رعاية العديد من المبادرات ابتداء برعاية بطولة أطياب المرشود، وصولا إلى رعاية الاتحاد الكويتي للفروسية طوال العام الحالي، وأخيرا بطولة KIB / The Stadium للموسم الثاني والمخصصة هذا العام للفروسية، حيث سنستضيف بطولة قفز حواجز فريدة من نوعها على شاطئ المارينا بمشاركة فرق محلية ودولية للمرة الأولى».



وبمناسبة تنظيم شركة سافكس لهذا الحدث المميز، قال المدير التنفيذي في الشركة، أحمد الماجد: «يسرنا اليوم الإعلان أن شركة سافكس، المعروفة بتنظيمها للفعاليات الرياضية، ستنظم بطولة قفز الحواجز في KIB / The Stadium، الحدث الرياضي المبتكر، برعاية KIB وغيره العديد من الرعاة والشركاء، ويعكس هذا الحدث التزامنا بالتميز».



وأضاف: «كشركة رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية في الكويت والمنطقة نفتخر بخبرتنا الطويلة، ويسعدنا في عام 2024 تقديم الموسم الثاني منKIB The Stadium من خلال عرض فريد على شاطئ مارينا كريسنت، حيث يستمر هذا الحدث الكبير على مدى 3 أسابيع ستشهد العديد من المنافسات المحلية والدولية، وذلك بهدف توفير منصة عالمية لفرساننا الكويتيين. ومنذ عام 2008 لم نشهد أي منافسة دولية في الكويت، ولطالما أسهمت سافكس في رفع مستوى الفعاليات الرياضية. واليوم يعتبر KIB / The Stadium تجسيدا حقيقيا لالتزامنا الراسخ بالتحدي.



من جانبها، قالت المدير في إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، مروة معرفي: «نحن نرى في هذا الحدث الكبير مبادرة استثنائية متقدمة، سواء من جهة الإعداد للأنشطة والفعاليات أو تعدد الفرق المشاركة محليا ودوليا، وصولا إلى الموقع والمساحة المخصصة للحدث على شاطئ المارينا، إضافة إلى التركيز في هذا الموسم على رياضة قفز الحواجز»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتقديم تجربة فريدة من نوعها لعشاق هذه الرياضة والجمهور من العائلات والشباب على حد سواء، لتكون مصدر فخر للبنك على مستوى الكويت.



وأشارت معرفي إلى أن الرياضة تعتبر ركنا أساسيا في برنامج KIB الشامل للمسؤولية المجتمعية، حيث يقوم بتنظيم ورعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الكويت، ويسعى على الدوام إلى دعم ونشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع.