

حققت الكويت أول من أمس ميداليتين (ذهبية وبرونزية) في إطار مشاركتها بمنافسات بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم المقامة في رأس الخيمة بمشاركة أكثر من 170 لاعبا على المستوى الدولي.



وقـــدم اللاعبــــون الكويتيون أداء مميزا ومشرفا في منافسات البطولـة حيث تمكن البطلان علـــي الزيد وبدر الشلاحي من تحقيق ذهبية وبرونزية، على التوالي، في نتائج متميزة والتفوق على منافسيهما مؤكدين بذلك مكانة الكويت في عالم رياضة القوس والسهم.



وقال صاحب الميدالية الذهبية علي الزيد إن هذا الإنجاز يعتبر إضافة قيمة للرياضة الكويتية عموما ويبرز الدور الكبير الذي تؤديه الكويت في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.



وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس بالفعل «التزامنا الرياضي وإصرارنا على تحقيق النجاح في المنافسات الرياضية على المستوى الدولي». من جهته، قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي إن تحقيق رماة السهم لهاتين الميداليتين يعد استكمالا لإنجازات الرماية الكويتية المتواصلة، مهديا هذا الفوز إلى القيادة السياسية ولأسرة الرماية الكويتية.



وأكد العصيمي أن الاتحاد الكويتي للعبة يدعم جميع رماة الكويت لمختلف الأسلحة ويمنحهم الاهتمام الكامل لرفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الرياضية الخارجية.