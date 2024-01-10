

توجت مرابط خيل كويتية بميداليتين ذهبيتين وفضية في منافسات بطولة الدوحة الدولية الثالثة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت بالعاصمة القطرية (الدوحة).



وتوجت المهرة «إم إتش إس سورا» ملك مربط الخشاب بالميدالية الذهبية لفئة «المهرات عمر سنة»، وكذلك مربط البشير بالميدالية الذهبية في فئة «الأفحل»، بينما أحرز مربط الشريعان والرسمان الميدالية الفضية لفئة «الأمهار عمر 2 - 3 سنوات».



وقال مالك مربط الشريعان والرسمان د.عبدالعزيز الشريعان في تصريح إن المشاركين الكويتيين نجحوا في تحقيق نتائج متميزة في منافسات البطولة الدولية التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس.



وأكد أهمية المشاركة في بطولة الدوحة للخيل لما لها من أهمية في إبراز التراث الأصيل للجزيرة العربية والحفاظ عليه، مضيفا أن «المشاركين الكويتيين أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق أعلى المراكز ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل سواء الدولية او المحلية».