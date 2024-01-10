تنظم رابطة الأشعة التداخلية للجهاز الهيكلي العضلي أول ورشة عمل لتدريب الأطباء على عمل سونار الجهاز الهيكلي العضلي يومي 12 و13 يناير الحالي في فندق راديسون بلو البدع.



وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة د.حمزة لاري إنها تعمل تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية وتضم نخبة من الأطباء الكويتيين أصحاب هذا التخصص، مبينا أن الورشة تهدف إلى تدريب وزيادة الكفاءة المهنية بالقطاع الطبي لتشخيص وعلاج حالات آلام المفاصل والجهاز الهيكلي العضلي، وستستضيف أحد رواد هذا التخصص بالعالم وهو د.ستيفن بيرد من استراليا، المعروف بتدريب العديد من أشهر الأطباء والطواقم الطبية بهذا التخصص.