أسامة أبوالسعود



قال الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد المطيري إنه بالتعاون مع قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية ممثلا بإدارة التخطيط والتدريـب، يقيم قطاع شؤون القــرآن الكريم والدراســات الإسلاميــة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورات تدريبية لتأهيل العاملين في مراكز دور القرآن الكريم بالمؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية وإدارة التأهيل والتقويم بهدف التوعية والعلم باللوائح والشروط التي تنظم دخول السجن والتوجيه إلى المعاملة في إطار السلوك الإنساني للسجون.



وذكر في تصريح صحافي ان الدورة الأولى وهي تحت عنوان «اللوائح والشروط التي تنظم دخول السجن والممنوعات التي يحظرها القانون» ستقام للرجال اليوم وللنساء يومي 15 و16 الجاري، مشيرا إلى أن الدورة الثانية ستكون بعنوان «المعاملة الإنسانية في إطار السلوك الإنساني للسجون» وستقام للرجال يومي 12 و13 من شهر فبراير المقبل، وللنساء يومي 19 و20 فبراير.



وأضاف ان المراكز الرجالية المشاركة، هي مركز تأهيل التائبين، ومركز الاستقامة، ومركز الهداية، ومركز الرشاد، ومركز الإيمان، ومركز الإرادة، ومركز الرشد التربوي ومركز دار التقويم بنين، وكذلك المراكز النسائية المشاركة وهي مركز الهدى، ومركز مبارك.