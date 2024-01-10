

مفرح الشمري



أقام أبناء الصحافي القدير بلال عبدالله بلال الصالح حفل استقبال وعشاء اول من امس بمناسبة عودة والدهم من رحلة العلاج التي تكللت بالنجاح، وذلك في صالة الراحل مبارك الحساوي بمنطقة النزهة التي اكتظت كراسيها بالزملاء والأصدقاء الذين حرصوا على ان يتحمدوا لـ «بوعبدالله» بالسلامة لعودته الى ارض الوطن سالما ومعافى.



والحديث عن الزميل الصحافي القدير بلال عبدالله يطول لأنه من الصحافيين القلائل الذين كتبوا عن الحركة الفنية في الصحافة الكويتية والخليجية.. تعلم منه جيل من الصحافيين الكثير في كيفية الكتابة عن الفن بجميع مجالاته.. الحمدلله على سلامتك بوعبدالله وما تشوف شر.