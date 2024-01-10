

عبدالحميد الخطيب



«كل ما تسمع أغنية تقول هذه الـ Head»، بهذه العبارة أكدت الفنانة هند البحرينية أن جميع أغنيات ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان «هند 2024»- من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»- ذات جودة عالية «ومتعوب عليها»، لافتة الى أنها تعاونت فيه مع أسماء كبيرة بالوسط الفني من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، متمنية أن ينال رضا الجمهور عند طرحه خلال أيام، ومشددة على أنها دققت في اختياراتها لتناسب جميع الأذواق.



وقالت: سيتم إطلاق الألبوم على جزأين، الأول منتصف الجاري ويضم 15 أغنية متنوعة باللهجة الخليجية، والثاني قد يكون بين عيدي الفطر والأضحى متضمنا 12 أغنية، مستدركة: نفذ العمل خلال 3 سنوات، وتعبت في تسجيل الاغنيات لأنها كثيرة، لكن كان التركيز حاضرا لتخرج في افضل مستوى مطلوب، وكما يقولون «من طول الغيابات جاب الغنايم»، وهذا الألبوم هو «الغنايم» لجمهوري العزيز، موجهة الشكر للرئيس التنفيذي لـ «روتانا» سالم الهندي ولجميع العاملين بالشركة.



وتابعت: منذ آخر ألبوم لي عام 2012 لم أكن بعيدة عن الساحة لكن كنت أطرح من وقت لآخر أغنية «سينغل» ومتواجدة بالحفلات والأعراس، وعودتي هذه المرة «غير»، مستدركة خلال لقاء عبر منصات «روتانا ميوزيك»: الألبوم «راح يزلزل الساحة ويعمل شوشرة للمنافسين»، كاشفة عن انه كان من المفروض طرحه في 2023 لكن تم التأجيل لأنهم أضافوا له أغنيات جديدة.