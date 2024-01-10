قال المجلس السياسي لـ «التيار الوطني الحر»، في بيان عقب اجتماعه الدوري الأول للعام 2024 مساء امس، إن «التيار الوطني الحر المؤمن بوحدة لبنان، يعتبر السلطة أداة لتحقيق مشروع الدولة، ومن هنا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كمنطلق لإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة تحمل برنامجا إصلاحيا تنفذه بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق يؤكد التيار انفتاحه على كل ما يسهل انتخاب الرئيس على قاعدة احترام الشراكة والتوازن، ويعتبر التكتل أن الحل الثابت يقتضي البحث في تطوير النظام من ضمن وثيقة الوفاق الوطني والدستور المنبثق من اتفاق الطائف».



واعتبر أن «توسع الحرب الإسرائيلية على غزة الى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية وفي جنوب لبنان وانخراط دول أخرى فيها من اليمن الى العراق، كلها مؤشرات على تصعيد خطير يهدد بانفجار حرب واسعة في المنطقة. وعليه يدعو المجلس الى بلورة موقف وطني لحماية لبنان من الاعتداءات ومن التورط في الحرب»، معتبرا أنه «لا حل ولا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط إلا بتنفيذ القرارات الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته واستعادة لبنان لحقوقه وإيجاد حل يرفع عنه عبء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين».