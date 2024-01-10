الدوحة - فريد عبدالباقي



نقل منتخب قطر الأول لكرة القدم تدريباته إلى ملاعب أكاديمية أسباير، بعد أن خاض تحضيراته خلال الفترة الماضية في منتجع هيلتون سلوى، استعدادا لضربة البداية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل، حيث يواجه العنابي المنتخب اللبناني في الـ7:00 مساء الجمعة المقبل على ستاد لوسيل في افتتاح مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبي الصين وطاجيكستان.



ودخل العنابي مساء أول من أمس في معسكر مغلق في فندق المسيلة، بعد أن خاض مباراتين وديتين فاز في الاولى على منتخب كمبوديا 3-0، وخسر في الثانية أمام منتخب الأردن 1-2.



ويركز الجهاز الفني بقيادة الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، خلال التدريبات على الجانب الفني والتكتيكي بالدرجة الأولى، في الوقت الذي قام فيه بدراسة المنتخب اللبناني من خلال مشاهدة العديد من مبارياته للوقوف على مستواه قبل المواجهة المرتقبة. ومن المقرر أن يخوض العنابي تدريبه الرئيسي مساء اليوم والذي يشهد الاستقرار على التشكيلة الأساسية، على أن يخوض تدريبه الأخير مساء الغد وسط أجواء من السرية للحفاظ على خطط الفريق من أعين منتخبات المجموعة الأولى.



هذا، وأعلن سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، عن جاهزيته، لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى في بطولة كأس آسيا 2023.



وأوضح في بيان له أن المستشفى سيعمل على تقديم الرعاية الطبية وتوظيف الخبرة الواسعة التي اكتسبها على مدار الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن المرافق مجهزة بالكامل للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتغطية الطبية لهذا الحدث القاري الكبير.



وسيتولى الفريق الطبي مهمة ضمان الإدارة الفعالة للاحتياجات الطبية للفرق وكبار الشخصيات والفرق والوفود المشاركة من خلال توفير خدمات طبية متميزة.



ويقدم سبيتار خدمات حصرية للبطولة القارية تضم عيادة طبية شاملة للخدمات داخل المستشفى، ووحدتين طبيتين مستقلتين مخصصتين للفحص ومتابعة إصابات ارتجاج الدماغ وأمراض القلب الرياضية، وتعمل خدمة تقييم الارتجاج وخدمة أمراض القلب الرياضية على مدار 24 ساعة.