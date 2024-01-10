تحويل مكتب استقدام عمالة إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بقائمة الأسعار الجديدة بالمخالفة لقانون وزارة التجارة

تعلن اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنها وفي ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم.



وقد قامت اللجنة الثلاثية بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن عدد 4 مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق مادة 11 الفقرة 2 القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، وعدد 2 مخالفة بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.



كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد 6 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك بإيقافها وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق عدد 1 مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة، وهذا مخالف لقانون وزارة التجارة، وسيحال إلى النيابة.



وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة لضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي، وذلك للكشف عن المخالفين.