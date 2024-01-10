عبدالعزيز الفضلي

واصل طلبة الثانوية العامة اليوم اختباراتهم، حيث أدى طلبة القسم الأدبي امتحان قضايا البيئة، والعلمي اختبار الفيزياء، والتعليم الديني مادة «الفقه التحريري»، وسارت الأمور في قاعات الاختبارات على ما يرام ووفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة بالتعاون مع المناطق التعليمية ولجان الامتحانات، كما يؤدي طلبة العلمي والأدبي غداً الخميس اختبار مادة التربية الإسلامية، وطلبة «الديني» امتحان الحديث الشريف.



وعلى صعيد متصل، ترأست الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع اجتماعا لمجلس مديري العموم في مكتبها بحضور مديري المناطق التعليمية ومدير إدارة التنسيق.



وبحثت المطوع خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بلجان سير الامتحانات للصف الثاني عشر والتقارير الواردة من مديري المناطق للجان، مشيدة بحسن التنظيم والتجهيزات والجهود التي قام بها مديرو المدارس وكل المسؤولين في المناطق التعليمية، داعية الجميع إلى الاستمرار بروح العطاء والإخلاص حتى نهاية الاختبارات، متمنية للجميع التوفيق في اختباراتهم والحصول على أفضل النتائج.



وطالبت مديري المناطق التعليمية بتحديد احتياجهم من المدارس الجديدة للعام الدراسي المقبل، لاسيما مناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك والوفرة والخيران ليتم التنسيق مع القطاعات والجهات المعنية لوضع خطة تنسيقية واضحة مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها استعدادا لافتتاحها.



وأبدت الحرص على تسريع وتيرة التواصل بين المناطق التعليمية وقطاع التعليم العام لما فيه مصلحة العملية التعليمية.