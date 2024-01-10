أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها بدأت في إيداع فروقات الحد الأدنى في حسابات المتقاعدين المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023، مؤكدة أنها غطت 78% من إجمالي المستفيدين والعمل جار لصرف الفروقات لبقية المتقاعدين.