عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي عن مشاركة الوزارة في دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الرياضي في عدة انشطة رياضية مختلفة، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة.



وذكر د.العازمي في تصريح صحافي أن مشاركة وزارة الصحة تأتي من باب التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية من خلال المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات، سواء كانت في الجانب الرياضي أو اي انشطة أخرى.



ودعا د.العازمي جميع منتسبي وزارة الصحة لمن يرغب في المشاركة في الانشطة والفعاليات الرياضية التواصل مع ادارة العلاقات العامة والاعلام.



واشار الى ان الأنشطة والفعاليات الرياضية لفئة الرجال موزعة على «كرة القدم - السلة - الطائرة - العاب قوى - البولينغ - الالعاب المائية -البلياردو- كرة الطاولة - الاسكواش - البادل - الالعاب الذهنية»، أما الأنشطة الرياضية للنساء موزعة على «كرة السرعة -الطائرة - البلياردو - البولينغ - الاسكواش - الالعاب الذهنية -البادل»، مشيدا بدعم وزير الصحة د.احمد العوضي ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري للتشجيع على الرياضة مما يساعد في تعزيز صحة الموظفين وتحسن أدائهم.