أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للرئيس الفلسطيني محمود عباس تأييد واشنطن «تدابير ملموسة» لإقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل «والعيش في سلام وأمن»، وذلك خلال لقائهما في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك بعدما نبه بلينكن إسرائيل إلى الكلفة «الباهظة» التي يتكبدها المدنيون بسبب الحرب على قطاع غزة حيث يستمر القصف والمعارك والأزمة الإنسانية الحادة.



وكان بلينكن التقى في تل أبيب مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.



واعتبر أنه على إسرائيل أن «تكون شريكا للقادة الفلسطينيين الذين يريدون قيادة شعبهم»، و«أن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم في شكل فعال».



ودعا وزير الخارجية الأميركي إسرائيل إلى محاولة تجنب سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة.



وقال «ندرك أن مواجهة عدو يتخفى بين السكان المدنيين ويحتمي في المدارس والمستشفيات لإطلاق النار، يجعل الأمور بالغة الصعوبة. لكن الثمن الذي يدفعه المدنيون يوميا في قطاع غزة، لاسيما الأطفال، باهظ جدا».



في غضون ذلك، تحذر المنظمات الدولية من كارثة صحية في غزة مع عدم تلقي القطاع سوى مساعدات نادرة رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن قدرتها على تقديم المساعدات ودعم المستشفيات في قطاع «تتقلص».



ووصف عاملون في المنظمة مشاهد يائسة لمصابين بجروح خطرة بينهم أطفال، وهم يتوسلون للحصول على طعام في المستشفيات التي غادرها معظم الطواقم الصحية حفاظا على سلامتهم.



وصرح شون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة للصحافيين في جنيڤ عبر رابط ڤيديو من غزة «نرى هذه الكارثة الإنسانية تتكشف أمام أعيننا»، محذرا «نشهد انهيار النظام الصحي بوتيرة متسارعة».