الرويح: الانتهاء من توزيع 11897 قسيمة في المدينة وتخصيص 7602 أخرى

عاطف رمضان



وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم حجر الأساس لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بحضور مديرها العام بالتكليف م.راشد العنزي وعضو مجلس الأمة فايز الجمهور ونائب مدير عام المؤسسة لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح وبحضور ايضا سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي.



وأكد مدير عام المؤسسة م.راشد العنزي في تصريح صحافي على هامش وضع حجر الأساس، أن «السكنية» ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بطرح مزيد من مناقصات عقود المباني العامة وخدمات مدينة جنوب سعد العبدالله من خلال جدول زمني معتمد يهدف إلى تجاوز أي تأخير يؤخر سكن المواطنين مستقبلا.



وأضاف العنزي أن عقد البنية التحتية الذي جرى توقيعه ومباشرة العمل فيه للمدينة يعتبر الأعلى تكلفة في تاريخ المؤسسة، ويضم شبكة من الطرق والجسور والتقاطعات الرئيسية والفرعية وخدمات البنية التحتية.



وذكر أيضا أن العقد الرئيسي للبنية التحتية في المدينة من خلال تنفيذ شبكات المياه العذبة والصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة ومحطات الضخ وجسور المشاة وترحيل عدد من أبراج الكهرباء القائمة وغيرها من الخدمات.



وأفاد العنزي يأن المشروع سيستخدم فيه ما يقارب 1.700.000 متر مكعب من الخرسانة إضافة إلى 330.000 طن من الحديد و2300.000 طن من مادة الأسفلت.



ولفت إلى أن الفترة الزمنية المحددة لإنجاز أعمال عقد البنية التحتية للمدينة تنتهي في نوفمبر 2027، حيث سيجري تنفيذ المشروع على 6 مكونات رئيسية بدءا من أعمال البنية التحتية للطرق الرئيسية وللمناطق الاستثمارية وخزانات مياه الأمطار والمياه المعالجة وتقوم بتنفيذ أعمال العقد فيه شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة.



إلى ذلك، بارك نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في المؤسسة عمر الرويح بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله.



وأشار الرويح في تصريح مماثل الى أن العاملين في المؤسسة من كل القطاعات يبذلون جهودا كبيرة من أجل إتمام طرح وترسية العقود دون أي تأخير، مشيدا بما يتم تقديمه من خدمات لتحقيق الخدمة الشاملة للمواطنين.



وذكر أن المؤسسة مستمرة في توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب سعد العبدالله حيث وزعت حتى نهاية الشهر الماضي 11897 قسيمة على المواطنين أصحاب الطلبات القائمة حتى نهاية العام 2006، إلى جانب تخصيص 7602 طلب آخر.