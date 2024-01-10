أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حال «نزاع داخلي مسلح»، وأمر بـ «تحييد» مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، في اليوم الثالث من أزمة أمنية غير مسبوقة في البلاد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفق حصيلة أولية.



وأقر نوبوا بـ «وجود نزاع داخلي مسلح» وأمر بـ «تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (...) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية».



وبعدما أعلن حال الطوارئ في كل أنحاء الإكوادور، أمر نوبوا البالغ 36 عاما والذي يعد أصغر رئيس في تاريخ البلاد، بـ «تحييد» كل هذه المجموعات الإجرامية التي قدم قائمة شاملة بأسمائها، مع التشديد على ضرورة تصرف القوات المسلحة «بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان».



وهذه العصابات الإجرامية كانت بغالبيتها قبل سنوات قليلة عصابات شوارع، لكنها تحولت إلى جهات عنفية فاعلة على صعيد الاتجار بالمخدرات مع فروع حول العالم بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين.



وفي إطار أعمال العنف، اقتحم مسلحون موقع تصوير في محطة تلفزيون عامة في غواياكيل واحتجزوا صحافيين وموظفين في القناة رهائن لفترة وجيزة. ووسط إطلاق النار، استمر البث المباشر لدقائق حتى تدخل ما يرجح أنهم عناصر أمن وبدأوا يصيحون «الشرطة! الشرطة!».



ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية، لبسط سيطرتها.



وفر أخطر رجال العصابات في الإكوادور زعيم عصابة لوس تشونيروس النافذة خوسيه أدولفو ماسياس ولقبه «ڤيتو» من سجن غواياكيل (جنوب غرب). ثم هرب أيضا أحد زعماء «لوس لوبوس» وهي عصابة نافذة أخرى لتهريب المخدرات.



وأعلنت بكين أنها علقت النشاطات القنصلية لسفارتها في كيتو وكذلك نشاطات قنصليتها. وقالت السفارة الصينية في كيتو في بيان باللغة الإسبانية نشرته على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي إن موعد استئناف هذه النشاطات المعلقة «سيعلن للجمهور في الوقت الملائم».

وأعلنت الولايات المتحدة وإسبانيا أنهما «قلقتان للغاية» إزاء أعمال العنف.



وأعربت البرازيل وتشيلي وكولومبيا والبيرو عن دعمها للإكوادور، قائلة إنها ترفض العنف.