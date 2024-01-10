‏افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الأربعاء بالمبنى الرئيسي لقوة الإطفاء العام اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث 2024 الذي سيقام في الكويت، وتختص أعمالها بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق غايات الأمن المجتمعي ومتابعة تنفيذ إطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث.

هذا، واستعرض رئيس اللجنة نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالإنابة اللواء جمال بدر ناصر قرار اللجنة واختصاصاتها لأعضاء اللجنة المشكلة من مؤسسات الدولة المختلفة واطلاعهم على خارطة الطريق لتحقيق أهداف وغايات العمل بمستوى عال للحد من مخاطر الكوارث ونجاح المؤتمر.



كما استعرض ضابط الاتصال الوطني العقيد د. مشاري جابر حسن التقدم المنجز في تنفيذ اطار سنداي بالكويت، واهمية استضافة الكويت المؤتمر الإقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث، ودور الكويت في ترؤس المنطقة العربية في الحد من مخاطر الكوارث. كما ثمن د. مشاري دور الجهات المختلفة في التنسيق لعقد المؤتمر.