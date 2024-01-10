افتتح وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مركز الأمن السيبراني لوزارة الخارجية، وذلك من منطلق حرص الوزارة واهتمامها بحفظ الأمن السيبراني في ديوانها العام وبعثاتها الديبلوماسية والقنصلية في الخارج ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية وتأمين وحماية منظومتها المعلوماتية وبنيتها التحتية والتصدي والاستجابة لحوادث ومؤشرات الاختراق وهجمات الأمن السيبراني والتعامل السريع معها والحد من آثارها.



وذكرت «الخارجية» في بيان لها، أن المركز يعد أيضا إحدى الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية لوزارة الخارجية ورافدا أساسيا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيها.



وأوضحت أن المركز ينضوي تحت مظلة المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت، وضمن المنظومة التي تتخذها الدولة لحماية مؤسساتها من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية بالتعاون والتنسيق بين المركز الوطني والجهات المعنية في الدولة.



وبينت الخارجية أن المركز يهدف كذلك إلى تعزيز الوعي وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لمنتسبي الوزارة في مجال الأمن السيبراني ووضع السياسات والأطر اللازمة للحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية سواء كانت من داخل الدولة أو خارجها.