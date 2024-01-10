

عبدالعزيز الفضلي



تكللت الجهود التي بذلها وكيل قطاع المنشآت بوزارة التربية م.محمد الخالدي بشأن ميزانية صيانة واستبدال وحدات التكييف وبرادات مياه الشرب في المدارس ومواقع وزارة التربية بالنجاح، حيث وافق ديوان المحاسبة على المناقصة رقم (م.ع/ 6/ 2021 - 2022) لتنفيذ أعمال إصلاح وتشغيل وصيانة وحدات تكييف الهواء منفصلة صغيرة والشباك وبرادات مياه الشرب لجميع المدارس والإدارات التابعة لوزارة التربية وبمبلغ ما يقارب 9 ملايين و453 ألف دينار.



وأوضح ديوان المحاسبة في كتاب وجهه إلى وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، أنه بالإشارة إلى كتابكم الوارد لديوان المحاسبة، حيث قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على طلب وزارة التربية حسب التفصيل الوارد بكتابه رقم 10947/6/24 بتاريخ 2023/11/06، واستنادا إلى كتاب وزارة المالية بشأن اعتماد تكلفة المناقصة محل البحث، يفيد ديوان المحاسبة بعد دراسته لأوراق الموضوع، واستنادا إلى الاستفسارات المرسلة بأنه لا يرى مانعا من التعاقد على النحو التالي:



منطقة الأحمدي التعلمية الأولى بمبلغ إجمالي مقداره (892.854/240 د.ك)، منطقة الفروانية التعليمية الأولى بمبلغ إجمالي مقداره (851.207/010 د.ك)، منطقة الأحمدي التعليمية الثانية بمبلغ إجمالي مقداره (805.944/090 د.ك)، منطقة الجهراء التعليمية الأولى بمبلغ إجمالي مقداره (759.965/040 د.ك)، منطقة الأحمدي التعليمية الثالثة بمبلغ إجمالي مقداره (395.039/865 د.ك)، منطقة ديوان عام الوزارة بمبلغ إجمالي مقداره (344.460/720 د.ك)، منطقة مبارك الكبير التعليمية الأولى بمبلغ إجمالي مقداره (521.603/250 د.ك)، منطقة مبارك الكبير التعليمية الثانية بمبلغ إجمالي مقداره (503.664/960 د.ك).



كذلك منطقة حولي التعليمية الأولى بمبلغ إجمالي مقداره (526.419/060 د.ك)، ومنطقة حولي التعليمية الثانية بمبلغ إجمالي مقداره (572.610/540 د.ك). أما منطقة الفروانية التعليمية الثانية فبمبلغ إجمالي مقداره (840.949/050 د.ك)، ومنطقة الجهراء التعليمية الثانية بمبلغ إجمالي مقداره (679.032/495 د.ك)، ومنطقة العاصمة التعليمية الأولى بمبلغ إجمالي مقداره (890.000/000 د.ك)، ومنطقة العاصمة التعليمية الثانية بمبلغ إجمالي مقداره (870.000/000 د.ك).



واشترط ديوان المحاسبة ما يلي:



1- التزام وزارة التربية بما جاء في ردها المؤرخ في 2023/12/13 بشأن حذف صيانة عدد (43) مكيف شباك هواء من عرض الشركة التي سيتم التعاقد معها لبند منطقة الفروانية الأولى (78.867/375 د.ك) وذلك عند توقيع العقد.



2- خصم قيمة الصيانة لجميع المعدات الجديدة القائمة والتي ما زالت تحت الضمان والصيانة المجانية.



3- أن تكون مدة الضمان والصيانة المجانية للمعدات الجديدة التي سوف يتم توريدها وتركيبها بناء على متطلبات وشروط المناقصة طوال مدة العقد.



4- أن يكون التأمين الأولي ساريا لجميع الشركات الفائزة حتى تاريخ التعاقد.



مع مراعاة ما يلي:



1- الالتزام بوضع الشروط بشكل واضح ودقيق ليس فيه لبس عند وضع شروط الخبرة في المناقصات أو الممارسة التي سيتم طرحها مستقبلا.



2- الالتزام بفترة دراسة العطاءات المحددة بكتاب الإحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الأقل سعرا وتحميل المال العام مبالغ إضافية مستقبلا، حيث تبين أن الوزارة استغرقت في الدراسة (147) يوما، علما بأن مدة سريان الموافقة خلال (90) يوما كحد أقصى وفقا لما جاء بالبند (8) أولا من التعميم رقم (6) لسنة 2018.



هذا، وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أنه سيتم استبدال 30٪؜ من وحدات التكييف بما يعادل 30 ألف وحدة تكييف في مدارس ومواقع التربية، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على إنهاء مشكلة التكييف التي تعاني منها سنويا خلال فترة الصيف.