‏أسفرت الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية واللجنة الثلاثية المشتركة على مناطق (الفحيحيل- المهبولة- الفروانية- الري- حولي)، عن ضبط (290) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات. كما قامت بحملة أمنية برفقة القوى العاملة والبلدية وهيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة على الورش المخالفة في منطقة الشويخ الصناعية، وأسفرت الحملة عن ضبط (28) مخالفاً لقانون الإقامة واتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.