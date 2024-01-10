قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي إن الوزارة تقوم بوضع خطة طباعة أكبر دفعة كتب دراسية بتاريخ مطبعة الحكومة بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة بقطاع البحوث التربوية والمناهج.



وذكر السبيعي في تصريح لـ«كونا» أن تلك الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري والتي سيكون لها الأثر في تعظيم إيرادات الوزارة بين مليونين وثلاثة ملايين دينار.



وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية لتسلم المقررات الدراسية بالكميات المطلوبة للعام الدراسي (2023 - 2024) مبينا أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وذلك بعد نجاح التجربة الأولى في طباعة الكتب المدرسية في عام 1975.



وأشار إلى أن ذلك يصب في المصلحة العامة وفي إطار التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وبين مطبعة الحكومة بكوادرها الوطنية التي تعمل على زيادة خطتها التشغيلية لسد حاجة الجهات الحكومية.