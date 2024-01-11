

مبارك الخالدي



قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو استدعاء أربعة لاعبين لمعسكر القاهرة الذي يستمر حتى 22 الجاري، وهم عقيل الهزيم وناصر فالح (كاظمة)، وسلمان مسفر (خيطان)، وعبدالرحمن المجدلي (الفحيحيل). كما التحق أمس بوفد المنتخب لاعبا السالمية عذبي شهاب ومحمد الهويدي، ولاعب الجهراء عثمان الشمري بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات دوري زين الممتاز.



‏وكانت تدريبات الأزرق قد انطلقت أمس على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة التي وصلها مساء امس الأول استعدادا لمواجهة منتخب قطر يومي 21 و26 مارس المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027.



وضمت بعثة الأزرق التي غادرت إلى القاهرة 18 لاعبا بعد اعتذارات عدد من اللاعبين وتحفظ إدارة نادي القادسية على السماح للاعبيها بمرافقة وفد المنتخب.



ومن المقرر أن يلعب الأزرق غدا مع منتخب ليبيا في أولى المباريات الودية في معسكره، حيث وضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي بينتو خطة اللعب المطلوب تطبيقها أمام منتخب ليبيا في ظل العناصر المتواجدة لديه.