

يعقوب العوضي



افتتح مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان القرية الرياضية التي يقوم بتنظيمها الاتحاد الكويتي لرياضة الجميع في الساحة الرياضية بمنطقة مشرف بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمود أبل، حيث يعد مشروعا رياضيا يخدم المجتمع ويهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة من خلال إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع.



وأكد البيدان أن مشروع القرية الرياضية في مشرف باكورة قرى أخرى سيتم افتتاحها في جميع مناطق الكويت من أجل خدمة الأسرة الكويتية بحضور متوقع أكثر من 60 ألف من الأفراد والعوائل الكويتية والمقيمين من خلال توفير الأجواء التي تساهم في ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الترفيه، مبينا أن دور الهيئة العامة للرياضة خلق بيئة رياضية صحية، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع، وتنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية.



من جانبه، أوضح أبل أن مشروع القرى الرياضية يقام لمدة 4 أشهر في كل محافظات الكويت لمدة 3 أيام أسبوعيا (الخميس - الجمعة - السبت) لخدمة الأسر الكويتية وكأحد أنشطة الاتحاد، مضيفا: «نتطلع إلى نجاح هذه الفكرة حتى تكون امتدادا لأفكار أخرى تأتي ضمن خطتنا لتقديم الخدمات الرياضية المجتمعية».



وبين أبل أن القرية الرياضية تتكون من منطقة ملاعب ومسار للدراجات ومنطقة ألعاب جماعية وذهنية وألعاب متنوعة للرياضات الإلكترونية والأركيد والملاكمة ومنطقة لعب الأطفال والركل بالقدم وصالة الألعاب للرجال ومنطقة للنساء.