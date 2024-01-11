

أنهت اللجنة المنظمة العليا لبطولة الكويت الآسيوية لرماية الأطباق التي تنطلق غدا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وتستمر حتى 22 الجاري، اذ باشرت المنتخبات المشاركة في البطولة تدريباتها خلال الأيام الماضية، حيث يتطلع المشاركون إلى التأهل لأولمبياد باريس 2024.



إلى ذلك، وصل إلى الكويت أمس رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوسيانو روسي، من أجل حضور منافسات البطولة، فيما أكد مسؤول الوفد السعودي بدر العجمي وجود رغبة عارمة لدى الرماة السعوديين في تحقيق نتائج لافتة تليق باستعداداتهم، لاسيما في ظل توفير الاتحاد السعودي للرماية لجميع الإمكانيات من أجل تجهيزهم للبطولة الآسيوية، موضحا أن المنتخب السعودي يضم 6 رماة، بواقعة 3 رماة في مسابقة التراب ومثلهم في السكيت.



من جهته، قال رئيس الوفد البحريني علي الصليبيخ إن الكويت تقدم الأفضل دائما سواء فيما يخص التنظيم أو النواحي الفنية، في البطولات التي تستضيفها على أرضها، مضيفا أن المنتخب البحريني أمام تحد كبير في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها رماة قادرون على المنافسة بقوة في البطولات العالمية والأولمبية.