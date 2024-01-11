

بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن عدم مشاركة الفنان هشام ماجد بطولة مسلسل «هو وهي وهم»، لارتباطها بتصوير أعمال فنية أخرى، بات الطريق مفتوحا أمام الفنانة أسماء جلال لتقدم بطولتها المطلقة الأولى في موسم دراما رمضان، بعد اختيارها لبطولة العمل المقرر البدء في تصويره خلال أيام للحاق بالشهر الفضيل، على أن يعرض في 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح، حسب موقع «سيدتي نت».



وكانت أسماء تصدرت «الترند» مؤخرا، بعد أن كشفت عن حقيقة دخولها في علاقة عاطفية، حيث قالت خلال لقائها في «et بالعربي»: «مفيش أي حاجة من الكلام ده صحيح، أنا حاليا مركزة في شغلي بس وبسعى إني أكون ناجحة».



يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في فيلم «آل شنب» الذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، وتجسد جلال في الفيلم شخصية «ليلى» التي تعاني من تحكم والدتها (ليلى علوي) في حياتها، ويموت فجأة أحد أفراد العائلة ما يجبرها ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.



وفيلم «آل شنب» بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.