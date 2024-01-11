القاهرة - ناهد إمام



كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراء 500 ألف عملية جراحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد كانت بينها أكثر من 35% من العمليات الجراحية المتطورة وذات مهارة عالية.



وأشار د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ «اليوم السابع»، إلى أنه تم إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات والتي تشمل كلا من «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء»، مؤكدا أن الفحوص الطبية مهمة في عمل وبناء الملف الطبي لكل منتفع بخدمات المنظومة.



ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء 4.8 ملايين ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع أنه يوجد بالمنظومة الجديدة 162 منشأة طبية معتمدة طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.



وأكد د.حسام عبدالغفار أنه تم إجراء 20 مليون وصفة طبية إلكترونية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، لافتا إلى ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه تم تكويد 3.5 ملايين دواء ومستلزم طبي طبقا للتكويد العالمي بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ الطبية.



من جانبه، أكد د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء» حتى الآن، مشيرا إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تخطت نسبة 91%.



وأضاف د.أحمد السبكي أنه تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحوصات الطبية الشاملة، وخدمات طب الأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقا لنظم الصحة العالمية.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، وأن الرئيس السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، ومنها إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل نواة الإصلاح الصحي في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع أحدث طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، وتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلا وإنصافا.



وأعرب د.أحمد السبكي عن تقديره للمتابعة الحثيثة والدور الفعال لمجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الداعم لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.