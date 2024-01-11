كشفت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في سورية والعراق منذ بدء التصعيد في المنطقة في أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» باتريك رايدر إن القواعد الأميركية تعرضت منذ 7 أكتوبر الماضي لـ 127 هجوما، منها 75 في سورية و52 في العراق.



وصعدت الميليشيات المرتبطة بإيران من هجماتها على القوات الأميركية في سورية والعراق بعد اندلاع الحرب في غزة، حيث استهدفت قواعدها بالطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.



وتتبنى ميليشيا تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» معظم عمليات الاستهداف التي تتعرض لها القوات الأميركية، وهذا التنظيم هو أشبه بغرفة عمليات يضم الجماعات الموالية لإيران.



الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ردت في العديد من المناسبات على استهداف قواعدها، وذلك بقصف مقرات ومستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية شرقي سورية، وكذلك بتدمير مقر للحشد الشعبي وتصفية قيادي كبير في بغداد.



من جهة أخرى، كثف تنظيم «داعش» عمليات استهداف عناصر القوات السورية في المحافظات الشرقية موقعا عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم خلال 24 ساعة.



وقالت شبكة «نهر ميديا» المحلية إن أكثر من 5 عناصر بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا، مساء امس الاول، في كمين نصبه تنظيم داعش على طريق أثريا - الطبقة غربي الرقة.



وأشارت الشبكة إلى أن القتلى عرف منهم الملازم عبد المنعم عمر الصغير وأحمد عبد السلام السعيد وعلي الحاج علي وعلي أحمد حمزة.



من جانب آخر، أفاد موقع «نورث برس» بمقتل عنصرين وإصابة آخرين، بهجوم شنه تنظيم «داعش» في بادية دير الزور، شرقي سورية.