الإصابات تحرم بعض المنتخبات من أبرز نجومها



الدوحة - فريد عبدالباقي



دخلت المنتخبات الـ 24، أجواء بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، في نسختها الـ 18 والتي تستضيفها الملاعب القطرية بداية من مساء غد، حيث تستمر المنافسات حتى المباراة النهائية في 10 فبراير المقبل.



وحرصت المنتخبات المشاركة في البطولة القارية على خوض معسكرات تدريبية سواء داخل قطر أو خارجها، استعدادا لساعة الصفر والتي تشهد صراعا كبيرا من جميع المنتخبات للتتويج بجوهرة البطولات في قارة آسيا، حيث حظي منتخب قطر على دعم إداري من مسؤولي الاتحاد القطري وعلى رأسهم رئيس الاتحاد جاسم بن راشد البوعينين، الذي حرص على التواجد في مران «العنابي» الذي أقيم على ملاعب أكاديمية أسباير استعدادا لمباراته المرتقبة أمام نظيره اللبناني في الـ 7:00 مساء غد على ستاد لوسيل.



وشهدت اللحظات الأخيرة استبدال العديد من اللاعبين في قوائم المنتخبات، وذلك بداعي الإصابة، حيث قام المنتخب القطري باستبدال الثنائي أسامة الطيري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ومحمد مونتاري بثنائي الدحيل خالد محمد وإسماعيل محمد، كما خسر منتخب لبنان مدافعه فيليكس ملكي للإصابة، ليقوم المدرب ميودراغ رادولوفيتش باستدعاء خليل خميس بدلا منه.



وفي معسكر سورية، يفتقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر جهود الثلاثي محمد حلاق ومحمد عثمان ومارديك مردكيان، حيث تم تعويضهم بالثلاثي الجديد محمد المرمور، ومحمد عنز، وعلاء الدالي، كما يغيب أمجد عطوان عن قائمة العراق ليتم استدعاء اكام هاشم، فيما عانى المنتخب السعودي عددا من الإصابات في الأيام الماضية، أبرزها الجناح الشاب أيمن يحيى، وعباس الحسن الذي تعرض لإصابة عضلية في الساق، ويحتاج إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي.



تهديد رقم دائي



وتشهد النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا صراعا من نوع آخر، حيث أصبح الرقم القياسي لهدافي نهائيات كأس آسيا والذي يحمله المهاجم الإيراني علي دائي «14» هدفا، مهددا من جانب الثنائي مهاجم قطر المعز علي، ومهاجم الإمارات علي مبخوت ورصيدهما 9 أهداف لكل منهما، علما أن الأخير يحمل رقما قياسيا بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا بعد 14 ثانية وجاء في مرمى البحرين بنسخة أستراليا عام 2015، كما فاز مبخوت بالحذاء الذهبي في هذه النسخة بتسجيله 5 أهداف.



ويأتي بعد ذلك في ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس آسيا مهاجم منتخبنا الوطني السابق جاسم الهويدي برصيد 8 أهداف، حيث أحرز 6 منها في نسخة 1996، ليساعد «الأزرق» على احتلال المركز الرابع ثم أحرز هدفين في نسخة 2000.



صافرة إيرانية في الافتتاح



إلى ذلك، أسند الاتحاد الآسيوي، للحكم الإيراني علي رضا فغاني إدارة المباراة الافتتاحية التي ستقام غدا بين قطر ولبنان، على أن يساعده الحكمان الأستراليان أنتون شكيتينين وآشلي بيكام، في حين سيكون الثنائي كو هيونغ جين ويون جاي يول من كوريا حكمين رابعين وحكمين احتياطيين على التوالي، كما اختير الأسترالي إيفان شون روبرت حكم فيديو مساعد، فيما ستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.