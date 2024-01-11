

يأمل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، أن يستمر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي بعد فترة الانتقالات الصيفية رغم التكهنات الدائرة حاليا.



وقال الخليفي لشبكة «أر.أم.سي. سبور» في مقابلة مساء أمس الأول: «بالطبع أريد أن يبقى كيليان، بالنسبة لي، إنه أفضل لاعب في العالم، ومن وجهة نظري يعد باريس سان جرمان أفضل نادي لكيليان».



وأكد:«كيليان هو أساس الفريق، النادي يمتلك أفضل مقر تدريبي في العالم، أفضل مدرب، يشارك في دوري الأبطال كل عام».



وأضاف: «لدي علاقة طيبة معه، كيليان رجل عظيم، لاعب عظيم، ولديه شخصية رائعة».



وقال الخليفي إنه لا توجد مفاوضات كثيرة مع مبابي حاليا لكنه تحدث عن اتفاق ودي بينهما بدون الدخول في تفاصيل.



ويتواجد مبابي مع سان جرمان منذ عام 2017، وينتهي تعاقده في الصيف، ولم يقم مبابي بتجديد تعاقده العام الماضي، وقال الأسبوع الماضي إنه لم يحسم الأمر فيما يتعلق بمستقبله.



ولفترة طويلة ارتبط اسم مبابي، الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف 2022، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكن هناك تكهنات بأن اللاعب قد يتوجه لأحد الأندية الكبرى في إنجلترا.