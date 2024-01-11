

استغل ميدلزبره، من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، عاملي الأرض والجمهور وأسقط ضيفه تشلسي 1-0 أمس الأول على ملعب «ريفرسايد» في ميدلزبره في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. وسجل هايدن هاكني هدف المباراة الوحيد (37).



ويلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوعين، وتحديدا في 23 الشهر الجاري على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن.



وهذه أول مرة يخسر فيها «البلوز» المثقل بالإصابات أمام فريق من خارج «البريمييرليغ» ضمن المسابقة بعد 28 مباراة، كما هي الخسارة الأولى لرجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري وكأس الاتحاد، علما أن الفريق يعاني هذا الموسم أيضا ويحتل المركز العاشر بفارق 11 نقطة عن المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



في المقابل، حقق ميدلزبره فوزه الأول بعد خسارتين في مختلف المسابقات، وهو الذي يحتل المركز 12 في الدوري، بفارق أربع نقاط عن المركز السادس المؤهل لخوض ملحق «تشامبيونشيب» من أجل الصعود الى «البريمييرليغ».



وعلى الرغم من إنفاق تشلسي أكثر من 1.3 مليار دولار على التعاقدات في آخر ثلاث فترات ضمن سوق الانتقالات، أشار مدربه ماوريسيو بوكيتينو في ديسمبر الماضي إلى أنه سيحتاج إلى البحث عن لاعبين جدد من أجل معالجة مشكلة التهديف.



وأعرب بوكيتينو عن استيائه الشديد من إهدار فريقه للفرص، عقب الخسارة وقال: «أتيحت لنا عدة فرص لتسجيل الأهداف، لكننا لم نستغلها، هذه هي كرة القدم»، مضيفا: بالطبع نشعر بالحزن، إنها مباراة الذهاب، لدينا 90 دقيقة أخرى على ملعب ستامفورد بريدج ويجب أن نتحلى بالإيجابية، وقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وعوقبنا عليها».



إيطاليا



بات فيورنتينا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوزه على ضيفه بولونيا 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) الثلاثاء على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا في ربع النهائي.



ويختتم الدور ربع النهائي مساء اليوم بلقاء يوفنتوس مع فروزينوني، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.



وقد تلقى «اليوفي» ضربة قوية بغياب الثنائي أدريان رابيو وفيديريكو كييزا عن مواجهة فروزينوني، وبحسب ما ذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، سيخوض المواجهة بدون خدمات الثنائي رابيو وكييزا.



وأضافت الشبكة الإيطالية، أن الثنائي كييزا، ورابيو، قاما بعمل فردي منفصل عن بقية المجموعة، موضحة أن تواجده أمام فروزينوني أمر صعب.