

بات فيورنتينا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوزه على ضيفه بولونيا 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) الثلاثاء على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا في ربع النهائي.



وسجل فيورنتينا ركلاته الترجيحية الخمس، فيما أهدر بولونيا واحدة وكانت الخامسة الأخيرة عندما سدد مدافعه النمساوي ستيفان بوش فوق العارضة.



وأنهى فيورنتينا مغامرة بولونيا مفاجأة ذهاب الدوري والذي جرد إنتر ميلان، بطل النسختين الأخيرتين والمتصدر للكالتشيو، من اللقب بإقصائه من ثمن النهائي.



وكان فيورنتينا خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام إنتر 1-2، وسيخوض فيورنتينا نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.



وكان بولونيا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة والأكثر استحواذا.



ويختتم الدور ربع النهائي مساء اليوم بلقاء يوفنتوس مع فروزينوني، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.



وقد تلقى «اليوفي» ضربة قوية بغياب الثنائي أدريان رابيو وفيديريكو كييزا عن مواجهة فروزينوني، وبحسب ما ذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، سيخوض المواجهة بدون خدمات الثنائي رابيو وكييزا.



وأضافت الشبكة الإيطالية، أن الثنائي كييزا، ورابيو، قاما بعمل فردي منفصل عن بقية المجموعة، موضحة أن تواجده أمام فروزينوني أمر صعب.



وأشارت سكاي سبورت إيطالية إلى أن تدريبات نادي يوفنتوس أمس الأول شهدت غياب 3 لاعبين آخرين هم كامبياسو بجانب إيلينج جونيور ودوسان فلاهوفيتش، بسبب الحمى.



ورغم ذلك، أشارت إلى أن الثلاثي الأخير يمكنه التعافي والتواجد أمام فروزينوني.