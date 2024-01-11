

شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة بوفد ممثل من نائب المدير العام لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري م. رباب العصيمي، للاطلاع على تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الوزارة بالرياض وبحضور عدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة.



وجاء هذا الاجتماع انطلاقا من اهتمام الهيئة بتطوير الخدمات والاجراءات التي تقدمها وتعزيزا لأهدافها وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة الخدمات المقدمة للوصول إلى الهدف المرجو وهو هيئة إلكترونية بالكامل.



وتم خلال الاجتماع الاطلاع والبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير سوق العمل وتأثيره على نظام العمل وأدائه وجودة المخرجات للقطاع الخاص والذي يعتبر ذو أهمية بالغة.



ورحب نائب وزير الموارد البشرية بالمملكة د.عبدالله بن ناصر أبوثنين بالوفد الكويتي، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما أكد على ترحيب الوزارة بالتعاون وتوفير الدعم لما يحقق الأهداف المشتركة، وتبع ذلك استعراض تجربة الوزارة في تطوير سوق العمل بالمملكة وذلك من خلال إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات الطموحة التي ساهمت في التطوير المستمر خلال الفترة الماضية بفاعلية عالية، كما تم استعراض الإجراءات المتبعة للتوطين في المملكة، وبرنامج الاعتماد المهني وخدمة التحقق المهني، بالإضافة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومبادرة إنهاء العلاقة العمالية.



وتأتي أهمية هذا اللقاء ضمن مساعي تعزيز العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة بما يخدم الأطراف في الاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة.