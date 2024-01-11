افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث 2024 بالمبنى الرئيسي لقوة الإطفاء العام وتختص أعمالها بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق غايات الأمن المجتمعي، ومتابعة تنفيذ اطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث.



واستعرض رئيس اللجنة نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالإنابة اللواء جمال بدر ناصر قرار اللجنة واختصاصاتها لأعضاء اللجنة المشكلة من مؤسسات الدولة المختلفة واطلاعهم على خارطة الطريق لتحقيق أهداف وغايات العمل بمستوى عالي للحد من مخاطر الكوارث ونجاح المؤتمر.



كما استعرض ضابط الاتصال الوطني العقيد د. مشاري جابر حسن التقدم المنجز في تنفيذ اطار سنداي في الكويت واهمية استضافة الكويت للمؤتمر الاقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث ودور الكويت في ترؤس المنطقة العربية في الحد من مخاطر الكوارث.



كما قدم د. مشاري دور الجهات في التنسيق لعقد المؤتمر.