

بيروت - خلدون قواص



طالب الوزير السابق وديع الخازن في اتصال هاتفي مع المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين بأن «ينصف لبنان ويدعم حقوقه كاملة ويحفظ سيادته، «ودعاه» ألا يتبنى الخدعة الإسرائيلية فيسعى الى تثبيت الحدود على ما هي عليه، لأن الحدود اللبنانية الجنوبية سبق أن رسمتها اتفاقية الهدنة عام 1948.



وقال الخازن في تصريح له ان أي حديث عن ترسيم لا يترافق مع انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومن نقطة الـ B1 في شمال الغجر او خراج بلدة الماري، يتناقض ومندرجات القرارات الدولية كافة وفي مقدمتها القراران 425 و1701، علما بأن أي اتفاق او حل يحتاج الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وموافقته بحسب الدستور اللبناني».



وأثنى الخازن على «وحدة الموقف اللبناني وعلى حكمة المسؤولين وعدم رضوخهم للضغوط»، وطالب «الديبلوماسية الدولية بالضغط على الكيان الاسرائيلي من أجل تغيير المسلك التدميري البربري الذي يسلكه في جنوب لبنان وفي الأراضي المحتلة».