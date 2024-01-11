دارين العلي



تبدأ وزارة الكهرباء والماء تسجيل المواد الموجودة بمخازنها على نظام خاص «اوراكل»، وهو نظام إدارة المخزون ضمن الإدارة المالية للحكومة.



وقالت مصادر في الوزارة إن عدد هذه المواد 159 ألف مادة، والقيمة المالية الإجمالية لها تبلغ 58.558 مليون دينار.



وبينت المصادر أنه سيتم تسجيل بيانات هذه المواد على النظام المذكور من خلال تدقيق مفصل لكل مادة، وذلك لإحكام الرقابة على آلية صرف ومتابعة هذه المواد باعتبارها مالا عاما وجب المحافظة عليه، وتنفيذا للمادة 1 أحكام عامة من التعميم رقم 10 لسنة 2016.



وأشارت المصادر إلى أن تسجيل هذه المواد الموجودة في مخازن الوزارة كان من المفترض منذ عام 2016 في جميع المخازن التابعة للوزارة إلا أن بطء الدورة المستندية والمراسلات بين الوزارة ووزارة المالية، لكن ضخامة عدد هذه المواد حال دون تنفيذ هذا الإجراء الخاص بالتسجيل.



وبينت المصادر أن تنفيذ هذا الإجراء سيسقط ملاحظة مهمة من ملاحظات ديوان المحاسبة التي تؤخذ على الوزارة سنويا وتدون في التقرير السنوي لتقييم الأداء، لاسيما أن الوضع الحالي لهذه المواد يؤدي إلى عدم تطابق جميع المواد الموجودة في مخازن الوزارة وعددها بتقرير لجنة الجرد السنوية، ما يمنع إحكام الرقابة عليها.