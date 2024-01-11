استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وفدا من الحرس الوطني المكلفين بمتابعة بروتوكول التعاون لعرض واعتماد الخطة الزمنية لتفعيل بنود التعاون المشترك بين وقوة الإطفاء والحرس الوطني العام لسنة 2024.



وأشاد الفريق المكراد بالدور الفاعل والمجهود المتميز للتعاون بين قوة الإطفاء والحرس الوطني من خلال البروتوكول والجهد المبذول في تحقيق التميز بالتعاون المؤسسي وتطوير العمل المشترك بين مؤسسات وأجهزة الدولة، من خلال تفعيل مثل هذه البروتوكولات.



وتتضمن الخطة الزمنية تحديد مواعيد الاجتماعات التنسيقية للجهتين والحملات الإعلامية والتمارين الميدانية المشتركة وفترات التعايش بين ضباط وأفراد الجهتين، والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها قوة الإطفاء لمنتسبي وحدة الإطفاء والإنقاذ بالحرس الوطني من دورات في مكافحة الحرائق والإنقاذ البحري تحت إشراف إدارة تدريب قوة الإطفاء بقطاع تنمية الموارد البشرية.