أسامة دياب



أشاد سفير سريلانكا لدى البلاد كانديبان بالا بالعلاقات الكويتية - السيرلانكية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، حيث بدأت منذ 54 عاما مضت.



ولفت بالا - في تصريح خاص لـ «الأنباء» - إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل ملحوظ على كافة الاصعدة ومختلف مجالات التعاون. وأضاف: الزيارات المتبادلة بين البلدين تكشف عمق العلاقات الثنائية مع الكويت، موضحا أن لديهم تعاونا مميزا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وأشار إلى لقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله مع نظيره السريلانكي في نيويورك والذي وصفه بالودي والذي تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.



وأوضح أن البلدين يتبادلان الدعم في المحافل الدولية، كاشفا أنه قريبا سيتم توقيع اتفاقية خاصة بالمشاورات السياسية بين البلدين، مشيرا لوجود 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن تعداد الجالية السريلانكية في الكويت يبلغ حوالي 100 ألف نسمة منهم العمالة المحترفة والماهرة والنصف ماهرة ولكن تشكل العمالة المنزلية الجانب الأكبر منهم، موضحـــا ان بــلاده لازالت مستمــرة في إرســـال عمالتها إلى الكويت والتعاون معها في مجال القوى العاملة.